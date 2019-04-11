Радий Хабиров обещал выучить венский диалект за 5 миллиардов евро

Вчера, 10 апреля, в столице Австрии Вене состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана, сообщили в пресс-службе главы региона. В ней приняли участие представители деловых кругов и официальные лица Австрийской Республики.
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров начал своё выступление на немецком языке. И сделал неожиданное заявление:
– Обещаю, что в случае если австрийские инвестиции в Башкортостан превысят 5 млрд евро, то обязуюсь заговорить на венском диалекте.
Это значительная сумма, если перевести ее в рубли, то получится более 360 млрд руб. Это превышает годовой объем инвестиций в экономику Башкирии в 2018 году в 1,3 раза (было 270 млрд руб). Даже если учесть, что врио главы Башкирии поставил задачу удвоить объем инвестиций к 2020 году, то вряд ли доля австрийских инвестиций в регион составит две трети от их общего объема (360/540=2/3).
По словам Радия Хабирова, Башкирия поддерживает торгово-экономические связи со 118 странами мира, а объём внешнеторгового оборота республики в 2018 году составил порядка 4,5 млрд евро.
Радий Хабиров наконец сделал то, о чем обычно умалчивал его предшественник на посту главы региона. Он вслух назвал имя австрийской компании, строительство завода которой вызвало при Рустэме Хамитове массовые протесты.
В Башкирии работают 10 предприятий с участием австрийского капитала. В числе примеров успешного сотрудничества Радий Хабиров назвал запуск производства керамической плитки и сухих строительных смесей компании Lasselsberger, деревообрабатывающего завода Kronospan, производства мобильного грузоподъёмного оборудования компании Palfinger.
– Мы готовы развивать совместные проекты в строительной отрасли, медицине, энергетике, ЖКХ, машиностроении, в сфере высоких и энергоэффективных технологий, – отметил Радий Хабиров.
Он также сообщил, что с июня открывается прямое авиасообщение между Уфой и Веной, и пригласил австрийские деловые круги приехать в июне на инвестиционный сабантуй «Зауралье».