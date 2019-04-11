Радий Хабиров обещал выучить венский диалект за 5 миллиардов евро

Это значительная сумма, если перевести ее в рубли, то получится более 360 млрд руб. Это превышает годовой объем инвестиций в экономику Башкирии в 2018 году в 1,3 раза (было 270 млрд руб). Даже если учесть, что врио главы Башкирии поставил задачу удвоить объем инвестиций к 2020 году, то вряд ли доля австрийских инвестиций в регион составит две трети от их общего объема (360/540=2/3).