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Радий Хабиров обещал выучить венский диалект за 5 миллиардов евро

11 апреля 2019, 04:48
Фото: glavarb.ru
Он сказал это в Вене во время презентации инвестиционного и экономического потенциала Башкирии.

Вчера, 10 апреля, в столице Австрии Вене состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана, сообщили в пресс-службе главы региона. В ней приняли участие представители деловых кругов и официальные лица Австрийской Республики.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров начал своё выступление на немецком языке. И сделал неожиданное заявление:

– Обещаю, что в случае если австрийские инвестиции в Башкортостан превысят 5 млрд евро, то обязуюсь заговорить на венском диалекте.

Это значительная сумма, если перевести ее в рубли, то получится более 360 млрд руб. Это превышает годовой объем инвестиций в экономику Башкирии в 2018 году в 1,3 раза (было 270 млрд руб). Даже если учесть, что врио главы Башкирии поставил задачу удвоить объем инвестиций к 2020 году, то вряд ли доля австрийских инвестиций в регион составит две трети от их общего объема (360/540=2/3).

По словам Радия Хабирова, Башкирия поддерживает торгово-экономические связи со 118 странами мира, а объём внешнеторгового оборота республики в 2018 году составил порядка 4,5 млрд евро.

Радий Хабиров наконец сделал то, о чем обычно умалчивал его предшественник на посту главы региона. Он вслух назвал имя австрийской компании, строительство завода которой вызвало при Рустэме Хамитове массовые протесты.

В Башкирии работают 10 предприятий с участием австрийского капитала. В числе примеров успешного сотрудничества Радий Хабиров назвал запуск производства керамической плитки и сухих строительных смесей компании Lasselsberger, деревообрабатывающего завода Kronospan, производства мобильного грузоподъёмного оборудования компании Palfinger.

– Мы готовы развивать совместные проекты в строительной отрасли, медицине, энергетике, ЖКХ, машиностроении, в сфере высоких и энергоэффективных технологий, – отметил Радий Хабиров.

Он также сообщил, что с июня открывается прямое авиасообщение между Уфой и Веной, и пригласил австрийские деловые круги приехать в июне на инвестиционный сабантуй «Зауралье».

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