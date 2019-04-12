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Радик Юльякшин решил дать бесплатный концерт в Сибае 1 мая

12 апреля 2019, 05:04
Фото: https://vk.com/elvin_grey
Поп-звезда башкиро-татарской эстрады рассказал об этом в своем видеообращении.

Артист планирует выступить на центральной площади города бесплатно и заявил, что сделает это, чтобы «поддержать сибайцев в непростое время».

- Дорогие жители города Сибай! Я не мог остаться в стороне и не словом, а делом хочу поддержать вас в этой непростой ситуации. Рад вам сообщить, что 1 мая мы дадим большой концерт на центральной площади города, который бы запомнился на века.

Напомним, что в городе до сих пор напряженная экологическая обстановка, связанная с окислением руды в карьере по добыче медной руды местного филиала УГОКа. Вчера, 11 апреля, в городе в очередной раз датчики зафиксировали превышение ПДК по диоксиду серы.

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