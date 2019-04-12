Радик Юльякшин решил дать бесплатный концерт в Сибае 1 мая

Артист планирует выступить на центральной площади города бесплатно и заявил, что сделает это, чтобы «поддержать сибайцев в непростое время».
- Дорогие жители города Сибай! Я не мог остаться в стороне и не словом, а делом хочу поддержать вас в этой непростой ситуации. Рад вам сообщить, что 1 мая мы дадим большой концерт на центральной площади города, который бы запомнился на века.
Напомним, что в городе до сих пор напряженная экологическая обстановка, связанная с окислением руды в карьере по добыче медной руды местного филиала УГОКа. Вчера, 11 апреля, в городе в очередной раз датчики зафиксировали превышение ПДК по диоксиду серы.