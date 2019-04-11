В Сибае, несмотря на обещания властей, вновь обнаружили превышение ПДК

Напомним, в марте в Сибае побывала делегация Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ). В ходе встречи московских правозащитников с местным населением, было объявлено, что подтопление карьера с тлеющей руды завершено. Представители УГМК заверили, что через месяц смог исчезнет.