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В Сибае, несмотря на обещания властей, вновь обнаружили превышение ПДК

11 апреля 2019, 08:09
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
В этот раз зафиксирован показатель, превышающий ПДК в 8 раз.

В Сибае снова зафиксировано превышение ПДК, сообщили в группе «Сибай, дыши!» в социальной сети Vk.com.

В ночь с 10 на 11 апреля на улице Нуриманова зафиксировали превышение ПДК в восемь раз, а в поселке Золото в два раза.

При этом в администрации Сибая сообщили, что превышения показателей по результатам проб воздуха не выявлено.

Напомним, в марте в Сибае побывала делегация Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ). В ходе встречи московских правозащитников с местным населением, было объявлено, что подтопление карьера с тлеющей руды завершено. Представители УГМК заверили, что через месяц смог исчезнет.

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