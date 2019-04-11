На связи с Москвой: Фонд ЖКХ выступил по делу Александра Филиппова

Вчера по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства администрации Уфы Марата Гареева были допрошены свидетели обвинения — сотрудники Фонда содействия реформированию ЖКХ — советник департамента региональных проектов Гару Искандеров и начальник отдела сводной отчетности и прогнозирования департамента региональных проектов Фонда Светлана Гниздюх. Дача показаний происходила по видеоконференцсвязи из Москвы.
Напомним, бывшие чиновники мэрии обвиняются в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при реализации адресной программы расселения ветхого и аварийного жилья 2013 – 2017 годов. По версии следствия, они из личной заинтересованности включали в программу, финансируемую из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд), республиканского и муниципального бюджетов, аварийные дома, ранее переданные застройщикам по договорам развития застроенных территорий (договоры РЗТ). Ветхое жилье расселялось за счет программы. Позже муниципалитет взыскивал с застройщиков компенсации понесенных затрат. По договорам развития город также безвозмездно предоставлял строительным компаниям участки в аренду или собственность. Ущерб от этих действий следствие оценило в 1,2 млрд рублей.
Гару Искандеров сообщил, что Фонд не знал о реализуемых в Уфе договорах РЗТ до 2016 года, когда пришло письмо от Минстроя России. В нем говорилось, что в перечень аварийных домов в Башкирии включены дома, в отношении которых заключены договоры РЗТ. В январе 2017 года была организована выездная проверка Фонда совместно с управлением МВД России, которая подтвердила этот факт. В октябре 2017 года состоялось совещание под руководством зампредседателя правительства России Дмитрия Козака, где обсуждался вопрос наложения пятилетней программы по расселению аварийных домов и договоров РЗТ. Как сообщил свидетель, на совещание приглашался также глава Башкирии (в то время им был Рустэм Хамитов). Тогда было принято решение о возврате средств Фонда в размере 516 млн рублей. Как позже пояснила другой свидетель Светлана Гниздюх, сумма рассчитывалась в зависимости от площади тех домов, которые были неправомерно учтены при расчете лимитов финансовой поддержки.
Искандеров и Гниздюх сообщили, что если бы в Фонде знали, что расселение некоторых аварийных домов, включенных в программу, должны были компенсировать застройщики, средства для них не были бы выделены республике.
— Эти дома считаются обеспеченными финансированием, и на них средства фонда не должны быть рассчитаны, — подчеркнула Светлана Гниздюх.
Однако в графе, в которой муниципалитет должен был указать площадь помещений, переселение из которых осуществляется за счет иных источников финансирования (не за счет Фонда), стояли нули, что и ввело Фонд в заблуждение.
Адвокаты и подсудимый Александр Филиппов указали на то, что сведения о домах, подлежащих расселению за счет застройщиков, не вносились, поскольку не было других источников финансирования, кроме программы.
— По общему правилу субъект, выигравший право на развитие участка, обязан за свой счет расселить граждан, проживающих в том числе в аварийном жилищном фонде, — заявила Светлана Гниздюх.
Адвокат Алексей Зеликман возразил, ссылаясь на слова допрошенных застройщиков, что обязанность по расселению аварийного жилфонда лежала на администрации Уфы, а девелоперы позже компенсировали затраты муниципалитету. Свидетель допустила такой вариант, однако подчеркнула, что средства Фонда на эти цели использоваться были не должны. Если же договор РЗТ с застройщиком расторгается, дома расселяются за счет бюджетных средств региона и муниципалитета, пояснил Гару Искандеров.
Алексей Зеликман зачитал письмо бывшего главы администрации Уфы Ирека Ялалова, написанное в 2014 году в адрес председателя наблюдательного совета Фонда Сергею Степашину. В нем город просит разъяснить, следует ли исключить аварийные дома, которые должны расселить застройщики, из программы по переселению за счет средств Фонда. Строительные компании не всегда в состоянии выполнить свои обязательства, также говорится там. В ответе было сказано, что переселение может осуществляться за счет средств частных инвесторов совместно со средствами Фонда, и давалась ссылка на методические рекомендации. В ходе обсуждения выяснилось, что Светлана Гниздюх, которая писала это ответное письмо, имела в виду возможность совмещения только договоров РЗТ, заключенных после 1 января 2013 года, а Филиппову вменяются в вину договоры до этого срока. Защита поинтересовалась, почему в ответе в таком случае не было конкретизировано, о каких именно договорах РЗТ идет речь. Свидетель ответила, что в вопросе мэрии также не были указаны даты их заключения. Алексей Зеликман спросил, почему в таком случае она сослалась на методические рекомендации, которые допускают возможность совместного использования средств застройщиков и Фонда.
— Потому что это был единственный документ, который разъяснял порядок привлечения внебюджетных источников для реализации программы, — пояснила она.
— Большое вам спасибо от адвоката Зеликмана! — воскликнул он, сообщив, что вопросов к свидетелю больше не имеет.
Рассмотрение дела продолжится 7 мая.