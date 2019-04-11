На связи с Москвой: Фонд ЖКХ выступил по делу Александра Филиппова

Алексей Зеликман зачитал письмо бывшего главы администрации Уфы Ирека Ялалова, написанное в 2014 году в адрес председателя наблюдательного совета Фонда Сергею Степашину. В нем город просит разъяснить, следует ли исключить аварийные дома, которые должны расселить застройщики, из программы по переселению за счет средств Фонда. Строительные компании не всегда в состоянии выполнить свои обязательства, также говорится там. В ответе было сказано, что переселение может осуществляться за счет средств частных инвесторов совместно со средствами Фонда, и давалась ссылка на методические рекомендации. В ходе обсуждения выяснилось, что Светлана Гниздюх, которая писала это ответное письмо, имела в виду возможность совмещения только договоров РЗТ, заключенных после 1 января 2013 года, а Филиппову вменяются в вину договоры до этого срока. Защита поинтересовалась, почему в ответе в таком случае не было конкретизировано, о каких именно договорах РЗТ идет речь. Свидетель ответила, что в вопросе мэрии также не были указаны даты их заключения. Алексей Зеликман спросил, почему в таком случае она сослалась на методические рекомендации, которые допускают возможность совместного использования средств застройщиков и Фонда.