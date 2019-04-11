Минэкологии Башкирии заказало коррекцию терсхемы обращения с отходами

Минэкологии Башкирии заказало работы по актуализации территориальной схемы обращения с отходами, разработанной ведомством в 2016 году. На эти цели министерство готово потратить до 2,46 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Конкурс состоится 13 мая.
Должна быть актуализирована информация по количеству образующихся отходов, местам их накопления, уточнена схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки. Исполнителю предстоит заново оценить объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию мест размещения отходов, рассчитать прогнозные значения предельных тарифов региональных операторов. Работы должны быть проведены до 1 декабря.
Ранее экологи и компании-регоператоры заявляли, что существующая территориальная схема недостоверна и требует уточнения.