Минэкологии Башкирии заказало коррекцию терсхемы обращения с отходами

Должна быть актуализирована информация по количеству образующихся отходов, местам их накопления, уточнена схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки. Исполнителю предстоит заново оценить объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию мест размещения отходов, рассчитать прогнозные значения предельных тарифов региональных операторов. Работы должны быть проведены до 1 декабря.