Верховный суд Башкирии защитил ФГБУ «Шульган-Таш» в споре о территории

Теперь же, по решению суда, вставшего на сторону «Шульган-Таша», этого не допустят. Фактически, заповедник продолжит свою работу, не запрашивая разрешения на ведение своей ежедневной деятельности представителей Башкультнаследия и Научно-производственного центра при нем. Кроме того, теперь, по решению суда, они не вправе будут вмешиваться в его деятельность.