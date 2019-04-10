Верховный суд Башкирии защитил ФГБУ «Шульган-Таш» в споре о территории

Сегодня, 10 апреля, в Верховном суде республики завершилось затянувшееся судебное разбирательство по территории государственного природного заповедника «Шульган-Таш». Заседание шло 2,5 часа. На нем в этот раз присутствовали представители минкульта республики, Башкультнаследия, правительства РБ, минприроды России, а также сотрудники федерального заповедника.
Напомним, что речь шла об оспаривании постановлений правительства РБ № 71 от 9 марта 2017 г., № 501 от 17 октября 2018 г., приказа минкульта РБ от 11 декабря 2014 года № 355, 2 декабря 2015 г. № 380, Башкультнаследия № 263 от 10 августа 2018 года.
В них говорится о смене правового режима на территории самого заповедника. Условно говоря, сотрудники заповедника «Шульган-Таш» тогда, исходя из этих документов, вынуждены были запрашивать разрешение на любые работы, которые проходили на территории заповедника, у Башкультнаследия. Это, по мнению заповедника, парализовало работу его сотрудников.
Теперь же, по решению суда, вставшего на сторону «Шульган-Таша», этого не допустят. Фактически, заповедник продолжит свою работу, не запрашивая разрешения на ведение своей ежедневной деятельности представителей Башкультнаследия и Научно-производственного центра при нем. Кроме того, теперь, по решению суда, они не вправе будут вмешиваться в его деятельность.
— Скандальные штрафы за туалет и забор, примененные на основании Федерального закона 73 об охране объектов культурного наследия, могут быть оспорены далее в суде. Теперь же двоевластия на территории заповедника, отмечу, федерального, а не республиканского, не будет.
Доводы представителей Башкультнаследия о том, что это необходимо для того, чтобы пещера получила статус памятника ЮНЕСКО, мягко говоря, от лукавого. Сегодняшний спор и получение статуса ЮНЕСКО - разные вещи, - прокомментировал Медиакорсети представитель заповедника Салават Юлчурин.
Руководитель НПЦ Данир Гайнуллин в телефонном разговоре заявил, что нормативные акты, которые оспаривали в суде, необходимы для того, чтобы сохранить наскальные рисунки и внести их и будущий музейный комплекс под охрану ЮНЕСКО.
— В условиях, которые выдвигает ЮНЕСКО, эти нормативные акты есть. Они необходимы. Получается, те, кто эти документы оспаривают, против того, чтобы рисунки включили в наследие ЮНЕСКО, — резюмировал Гайнуллин.
В суде с этими доводами не согласились.
Ранее в суде представитель Башкультнаследия в суде не смог объяснить, на каких основаниях границы достопримечательного места «Земля Урала Батыра» определены так, а не или иначе, и почему они включают в себя территории нацпарка «Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш».
Также добавим, что до этого Белорецкий межрайонный суд оштрафовал руководителя ФГБУ «Государственный заповедник «Шульган-Таш» Михаила Косарева на 15 тысяч рублей за нарушения требования законодательства об охране объектов культурного наследия.Речь шла о первом на территории заповедника цивилизованном туалете для туристов — отапливаемом и рассчитанном в том числе для туристов с ограниченными возможностями. Иск, как и само судебное разбирательство, вызвали тогда массу негодования и недоумения общественности.
После этого, через месяц, на 15 тысяч рублей этим же судом был оштрафован руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции, доктор исторических наук МГУ Владислав Житенев, на днях презентовавший первую за 60 лет изучения пещеры научную монографию о ней.
Суд постановил, что работы археолога в «Купольном зале» пещеры якобы проводились без уведомления Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ. Более того, раскопки Житенева не были рекультивированы и покрыты полиэтиленом. Действия Житенева судом были квалифицированы по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия).
По злой иронии, «пожаловался» на работу Житенева его же коллега, археолог Николай Григорьев, представитель НПЦ. На 200 тысяч также был оштрафован директор заповедника — за изгородь у входа в пещеру.