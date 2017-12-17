Верблюд преткновения: видеовойны вокруг открытия в Башкирии продолжаются

По его мнению, суть вопиющих нарушений, допущенных экспедицией Котова, действовавшей под эгидой НПЦ РБ, заключается в том, что под предлогом рядового визита в пещеру с целью очистить ее от граффити, на самом деле участники группы занялись расчисткой уникального рисунка, с которого до этого все буквально сдували пылинки, опасаясь невзначай причинить ему вред. При этом кальцитовый слой с изображения они срезали фрезой, оставив его практически без защиты в условиях повышенной влажности. Точка зрения Владислава Житенева и представителей заповедника была изложена в предыдущей публикации Медиакорсети.