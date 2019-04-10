Между конъюнктурой и творчеством: как снять дебютное кино в России

В Якутии много фильмов, которые не то чтобы копируют, но сняты в стилистике корейского кино, чей феномен тоже хорошо известен в индустрии. А тот порыв, который случился в Якутии больше 10 лет назад, не загнулся и развивается дальше. Что касается системной поддержки – к сожалению, системы по развитию кино там нет, последние пару лет на уровне Минкульта не финансируется ни один якутский фильм. И это проблема. «Царь-птица» - победитель прошлогоднего ММКФ, и фильмы, снятые в Якутии за последний год, - все, в основном, на частные деньги либо за счет частичного софинанирования. В этом году единственный фильм, который кормит весь регион, – это «Джулуур: Мас-рестлинг», получивший поддержку Минкульта России.