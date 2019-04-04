Уроженка Башкортостана Диана Нурмухаметова станет солисткой Венской оперы

Posted 4 апреля 2019, 13:30
Published 4 апреля 2019, 13:30
Modified 17 октября 2022, 20:07
Updated 17 октября 2022, 20:07
Как сообщает «Башинформ», после окончания Санкт-Петербургской консерватории Диана решила попытать удачу в европейских театрах и в результате получила официальное приглашение на прослушивание в Венскую оперу. Диана исполнила вторую арию Царицы Ночи Моцарта из оперы «Волшебная флейта», комиссия одобрила ее кандидатуру. С нового театрального сезона Диана будет солисткой Венской Государственной оперы.
Диана Нурмухаметова родилась в Аскинском районе Башкирии. В Уфе окончила Средний специальный музыкальный колледж по классу скрипки у Лилии Богомоловой. Занималась вокалом в Уфимском училище искусств у заслуженного работника культуры РБ Наили Юсуповой. Окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова у заслуженного деятеля искусств России Тамары Новиченко. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, в числе которых «Янтарный соловей», «Bella voce», конкурс им. Бибигуль Тулегеновой, «Романсиада», конкурс им. Бориса Штоколова и др.