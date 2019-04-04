Уроженка Башкортостана Диана Нурмухаметова станет солисткой Венской оперы

Диана Нурмухаметова родилась в Аскинском районе Башкирии. В Уфе окончила Средний специальный музыкальный колледж по классу скрипки у Лилии Богомоловой. Занималась вокалом в Уфимском училище искусств у заслуженного работника культуры РБ Наили Юсуповой. Окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова у заслуженного деятеля искусств России Тамары Новиченко. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, в числе которых «Янтарный соловей», «Bella voce», конкурс им. Бибигуль Тулегеновой, «Романсиада», конкурс им. Бориса Штоколова и др.