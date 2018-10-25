В Башкирии осужден водитель-наркоман

Ранее мужчина был подвергнут административному аресту за нетрезвое вождение без водительских прав. Водитель к тому же осужден за хранение наркотиков к лишению свободы и в последующем освобожден с заменой части наказания на исправительные работы. Очередное преступление он совершил в период отбытия данного наказания.