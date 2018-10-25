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В Башкирии осужден водитель-наркоман

25 октября 2018, 16:08
Мировой судья по Калтасинскому району вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Нефтекамска, который совершил преступление по статье «Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение», сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В сентябре 2018 года мужчина ехал на автомобиле «ВАЗ – 2109» по автодороге Кутерем - Калегино Калтасинского района, не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. Водитель находился одновременно в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Ранее мужчина был подвергнут административному аресту за нетрезвое вождение без водительских прав. Водитель к тому же осужден за хранение наркотиков к лишению свободы и в последующем освобожден с заменой части наказания на исправительные работы. Очередное преступление он совершил в период отбытия данного наказания.

Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

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