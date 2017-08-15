В Башкирии водитель осужден за повторную пьяную езду

Мировой судья Нефтекамска вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, сообщается на сайте прокуратуры. Он признан виновным лицом в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.
В суде установлено, что после освобождения из тюрьмы, в апреле текущего года, молодой человек сел пьяным за руль, и был задержан на ул. Победы сотрудниками ГИБДД. Учитывая, что в 2015 году водитель уже был оштрафован и лишен водительских прав за нетрезвое вождение, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 1 году 1 месяцу тюрьмы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года.