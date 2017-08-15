В Башкирии водитель осужден за повторную пьяную езду

В суде установлено, что после освобождения из тюрьмы, в апреле текущего года, молодой человек сел пьяным за руль, и был задержан на ул. Победы сотрудниками ГИБДД. Учитывая, что в 2015 году водитель уже был оштрафован и лишен водительских прав за нетрезвое вождение, в отношении него возбуждено уголовное дело.