В Уфе появятся новые инновационные остановочные павильоны

Как отметили в соцсетях посетители выставки, которые, к слову, охотно фотографировались в интерьере нового остановочного павильона, помимо просторного остекленного павильона, он будет оснащен удобными скамейками, а также электронным табло, на котором высвечиваются маршруты автобусов и другого транспорта с уточнением маршрута их следования, дата, время, а также температура воздуха.