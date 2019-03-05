В Уфе появятся новые инновационные остановочные павильоны

Сегодня, 5 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил, что администрация города намерена приобрети несколько инновационных остановочных павильонов для установки на улицах башкиркой столицы.
Стоимость одного павильона в полной комплектации составляет 950 тысяч рублей, и городской бюджет, судя по всему, может позволить себе их приобретение.
Напомним, образец такого павильона был продемонстрирован недавно на выставке в рамках прошедшего в Уфе "Российского промышленного форума".
Как отметили в соцсетях посетители выставки, которые, к слову, охотно фотографировались в интерьере нового остановочного павильона, помимо просторного остекленного павильона, он будет оснащен удобными скамейками, а также электронным табло, на котором высвечиваются маршруты автобусов и другого транспорта с уточнением маршрута их следования, дата, время, а также температура воздуха.