mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе появятся новые инновационные остановочные павильоны

5 марта 2019, 04:11
Фото: Екатерина Кондратьева / Mkset.ru
Городской бюджет готов позволить себе такое приобретение.

Сегодня, 5 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил, что администрация города намерена приобрети несколько инновационных остановочных павильонов для установки на улицах башкиркой столицы.

Стоимость одного павильона в полной комплектации составляет 950 тысяч рублей, и городской бюджет, судя по всему, может позволить себе их приобретение.

Напомним, образец такого павильона был продемонстрирован недавно на выставке в рамках прошедшего в Уфе "Российского промышленного форума".

Как отметили в соцсетях посетители выставки, которые, к слову, охотно фотографировались в интерьере нового остановочного павильона, помимо просторного остекленного павильона, он будет оснащен удобными скамейками, а также электронным табло, на котором высвечиваются маршруты автобусов и другого транспорта с уточнением маршрута их следования, дата, время, а также температура воздуха.

Материалы по теме
В Уфе показали «остановку мечты»
#Новости#Благоустройство#Уфалогия: Транспорт#Татьяна Майорова,#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48