В Башкирии уволили следователя полиции, который избил коллегу из-за отказа в интиме

Такое решение было принято по итогам служебной проверки ведомства. 23-летняя сотрудница следственного отдела ОМВД России по Белорецкому району заявила о причинении ей телесных повреждений начальником следственного подразделения.
Материалы переданы для дальнейшего изучения в региональное подразделение Следственного комитета России, уточнили в пресс-службе МВД по республике.
Напомним, 28 февраля в Белорецке 23-летняя следователь заявила, что ее избил заместитель начальника следственного отдела МВД, вследствие чего она попала в больницу. По данному факту в следкоме Башкирии возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Молодая женщина получила ушибы головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травму живота. Ей, как отчитались эксперты, был причинен легкий вред здоровью.
По информации источника «Вести-Башкортостан», 38-летний замначальника одного из следственных отделов МВД, подполковник юстиции, предлагал своей подчиненной, 23-летней сотруднице, вступить с ним в отношения, а когда та отказалась, избил девушку.