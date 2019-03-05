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В Башкирии уволили следователя полиции, который избил коллегу из-за отказа в интиме

5 марта 2019, 07:16
Фото: mkset.ru
Официальная причина -совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Такое решение было принято по итогам служебной проверки ведомства. 23-летняя сотрудница следственного отдела ОМВД России по Белорецкому району заявила о причинении ей телесных повреждений начальником следственного подразделения.

Материалы переданы для дальнейшего изучения в региональное подразделение Следственного комитета России, уточнили в пресс-службе МВД по республике.

Напомним, 28 февраля в Белорецке 23-летняя следователь заявила, что ее избил заместитель начальника следственного отдела МВД, вследствие чего она попала в больницу. По данному факту в следкоме Башкирии возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Молодая женщина получила ушибы головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травму живота. Ей, как отчитались эксперты, был причинен легкий вред здоровью.

По информации источника «Вести-Башкортостан», 38-летний замначальника одного из следственных отделов МВД, подполковник юстиции, предлагал своей подчиненной, 23-летней сотруднице, вступить с ним в отношения, а когда та отказалась, избил девушку.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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