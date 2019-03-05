В Башкирии уволили следователя полиции, который избил коллегу из-за отказа в интиме

Напомним, 28 февраля в Белорецке 23-летняя следователь заявила, что ее избил заместитель начальника следственного отдела МВД, вследствие чего она попала в больницу. По данному факту в следкоме Башкирии возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Молодая женщина получила ушибы головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травму живота. Ей, как отчитались эксперты, был причинен легкий вред здоровью.