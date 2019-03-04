В Башкирии следователь избил подчиненную из-за отказа вступить с ним в отношения

28 февраля в Белорецке 23-летняя следователь заявила, что ее избил заместитель начальника следственного отдела МВД, вследствие чего она попала в больницу.
По информации источника «Вести-Башкортостан», 38-летний замначальника одного из следственных отделов МВД, подполковник юстиции, предлагал своей подчиненной, 23-летней сотруднице, вступить с ним в отношения, а когда та отказалась, избил девушку.
Напомним, юная следователь получила ушибы головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травму живота. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
МВД по данному факту проводит служебную проверку.