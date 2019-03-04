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В Башкирии следователь избил подчиненную из-за отказа вступить с ним в отношения

4 марта 2019, 10:13
Фото: pixabay.com
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

28 февраля в Белорецке 23-летняя следователь заявила, что ее избил заместитель начальника следственного отдела МВД, вследствие чего она попала в больницу.

По информации источника «Вести-Башкортостан», 38-летний замначальника одного из следственных отделов МВД, подполковник юстиции, предлагал своей подчиненной, 23-летней сотруднице, вступить с ним в отношения, а когда та отказалась, избил девушку.

Напомним, юная следователь получила ушибы головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травму живота. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД по данному факту проводит служебную проверку.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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