Уфимский биатлонист Антон Бабиков стал чемпионом мира по биатлону

Точная стрельба, которой обычно славится олимпийский чемпион, на этот раз покинула его. По одному промаху на каждом из рубежей обернулись в 11 секунд отставания от ведущих сборных, а к передаче эстафеты выросли до 20. Цветков основательно взялся за дело. Он сократил семь секунд отставания на первом же километре, а безукоризненной стрельбой вытащил команду на четвертую позицию в восьми секундах позади Франции, Италии и Украины. Бабиков поддержал работу Цветкова и, воспользовавшись ошибками соперников, вышел на лидирующую позицию. Шипулина он отправил в гонку первым на мгновение раньше, чем стартовал на своем этапе Доминик Ландертингер из Австрии. Всего в 12 и 13 секундах позади России и Австрии закончили третий отрезок дистанции представители Франции и Германии, которых на финишном этапе представляли Мартен Фуркад и Зимон Шемп, сообщает портал Спортбокс.