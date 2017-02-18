Уфимский биатлонист Антон Бабиков стал чемпионом мира по биатлону

Мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина выиграла чемпионат мира в эстафете.
Точная стрельба, которой обычно славится олимпийский чемпион, на этот раз покинула его. По одному промаху на каждом из рубежей обернулись в 11 секунд отставания от ведущих сборных, а к передаче эстафеты выросли до 20. Цветков основательно взялся за дело. Он сократил семь секунд отставания на первом же километре, а безукоризненной стрельбой вытащил команду на четвертую позицию в восьми секундах позади Франции, Италии и Украины. Бабиков поддержал работу Цветкова и, воспользовавшись ошибками соперников, вышел на лидирующую позицию. Шипулина он отправил в гонку первым на мгновение раньше, чем стартовал на своем этапе Доминик Ландертингер из Австрии. Всего в 12 и 13 секундах позади России и Австрии закончили третий отрезок дистанции представители Франции и Германии, которых на финишном этапе представляли Мартен Фуркад и Зимон Шемп, сообщает портал Спортбокс.
На последнем рубеже Шипулин допустил осечку, которой воспользовался француз. Преимущество россиянин сохранил, но оно уменьшилось всего до 4 секунд. Остальные соперники уже не угрожали позициям России, Шипулин бился с Фуркадом за золото, обеспечив себе минимум серебро. Россиянин не дал сопернику приблизиться к себе, преимущество над лучшим биатлонистом мира росло с каждым километром и на финише обернулось в 6 секунд.
Отметим, что эта победа стала первой для мужской сборной России за девять лет - в последний раз победу на чемпионате мира одерживали уфимский биатлонист Максим Чудов и эстафетная четверка в 2008-м.