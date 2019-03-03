Завершено расследование уголовного дела об избиении жителем Башкирии своих детей

Сибайский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Хайбулинского района в истязании несовершеннолетних (ч. 2 ст. 117 УК РФ), неисполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
Следствием установлено, что с мая по август 2018 года обвиняемый избивал 13-летнюю дочь и 11-летнего сына, длительное время не давал им еды, заставлял сидеть с ним до утра во время распития алкоголя, не разрешая идти спать. Также под предлогом обучения рукопашному бою бил сына. Дети не сообщали об этом матери, которая работала вахтами, так как боялись отца. В конце августа они сбежали из дома к своей бабушке и рассказали о происходящем. После этого мать детей обратилась в правоохранительные органы. В сентябре во время ссоры с женой на почве ревности мужчина замахнулся в ее сторону ножом и стал угрожать убийством. Предотвратила совершение преступления знакомая семьи, которая в тот момента находилась у них дома. Обвиняемый свою вину признал.