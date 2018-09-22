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В Башкирии судили маму, избивавшую и морившую голодом 10-летнего сына

22 сентября 2018, 12:06
Подсудимая признала свою вину.

Мировым судом Белорецка рассмотрено дело 36-летней женщины. По данным пресс-службы местной прокуратуры, мать долгое время не занималась воспитанием сына, при этом злоупотребляла спиртными напитками.

10-летний мальчик часто оставался один без присмотра и питания.

В ведомстве также сообщают, что женщина часто оскорбляла своего сына и периодически избивала.

Горе-мать по приговору суда пройдет через исправительные работы с удержанием 10 процента зарплаты в доход государства с испытательным сроком на один год.

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