mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ФК «Уфа» сообщили порядок возврата денег болельщикам

3 марта 2019, 13:54
Фото: fcufa.pro
Голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов
В качестве бонуса подарят пригласительный на следующую домашнюю игру «Уфа»-«Ахмат».

Футбольный клуб «Уфа», проигравший московскому «Динамо» со счетом – 2:1, вернет деньги болельщикам, потраченные на билеты, и в качестве бонуса подарит пригласительный на следующую домашнюю игру «Уфа»-«Ахмат» 17 марта, сообщается на официальном сайте клуба.

Вернуть деньги за матч можно в кассе стадиона «Нефтяник» с 4 по 6 марта с 12-00 до 20-00 часов. Для их получения при себе необходимо иметь билет на игру с указанием его стоимости, документ удостоверяющий личность. Также необходимо скачать и заполнить заявление.

Сегодня за уфимскую команду на стадионе «Нефтяник» болел врио главы Башкирии Радий Хабиров с супругой Каринэ Хабировой. Голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов от лица команды извинился перед зрителями.

Материалы по теме
Как «Уфа» представила новых футболистов командыРадий Хабиров пришел поболеть за «Уфу»«Уфа» проиграла «Динамо» со счетом 1:2
#Новости#Спорт#Футбол#Матчи#ФК "Уфа"#Влада Шипилова
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48