В ФК «Уфа» сообщили порядок возврата денег болельщикам

Футбольный клуб «Уфа», проигравший московскому «Динамо» со счетом – 2:1, вернет деньги болельщикам, потраченные на билеты, и в качестве бонуса подарит пригласительный на следующую домашнюю игру «Уфа»-«Ахмат» 17 марта, сообщается на официальном сайте клуба.
Вернуть деньги за матч можно в кассе стадиона «Нефтяник» с 4 по 6 марта с 12-00 до 20-00 часов. Для их получения при себе необходимо иметь билет на игру с указанием его стоимости, документ удостоверяющий личность. Также необходимо скачать и заполнить заявление.
Сегодня за уфимскую команду на стадионе «Нефтяник» болел врио главы Башкирии Радий Хабиров с супругой Каринэ Хабировой. Голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов от лица команды извинился перед зрителями.