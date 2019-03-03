В ФК «Уфа» сообщили порядок возврата денег болельщикам

Вернуть деньги за матч можно в кассе стадиона «Нефтяник» с 4 по 6 марта с 12-00 до 20-00 часов. Для их получения при себе необходимо иметь билет на игру с указанием его стоимости, документ удостоверяющий личность. Также необходимо скачать и заполнить заявление.