Самая дорогая квартира в Уфе, выставленная на продажу, стоит 28 млн рублей

Самая дорогая квартира в Уфе, которая в настоящее время находится в продаже, оценивается в 28 млн рублей, сообщил портал News102 со ссылкой на Авито. Квартира располагается в доме в историческом центре Уфы — на улице Гоголя. Двухуровневое жилье на шестом и седьмом этажах имеет шесть комнат общей площадью 241 кв. м. Рядом находятся банки, театры, парки и школы.