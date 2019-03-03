Самая дорогая квартира в Уфе, выставленная на продажу, стоит 28 млн рублей

Самая дорогая квартира в Уфе, которая в настоящее время находится в продаже, оценивается в 28 млн рублей, сообщил портал News102 со ссылкой на Авито. Квартира располагается в доме в историческом центре Уфы — на улице Гоголя. Двухуровневое жилье на шестом и седьмом этажах имеет шесть комнат общей площадью 241 кв. м. Рядом находятся банки, театры, парки и школы.
На втором месте — четырехкомнатная квартира площадью 125 кв. м стоимостью 25 млн рублей. Недвижимость располагается на втором этаже шестиэтажного дома на улице Ленина. Она оборудована теплым полом. Во дворе дома есть фонтан.
Замыкает тройку квартира за 20 млн рублей в доме на улице Карла Маркса. В ней три комнаты площадью 120 кв. м жилой площади (166,6 тыс. за «квадрат»). В каждой комнате есть кондиционер и дизайнерский ремонт.