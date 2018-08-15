В Башкирии за полгода выявили более тысячи человек с ВИЧ

Динамика возрастной вовлеченности в эпидемиологический процесс при ВИЧ-инфекции с 2000 года отражает рост инфицирования в возрасте 31-40 лет - с 22,3 процентов в 2000 году, до 44,03 процентов в 2018 году; снижение количества зараженных в возрасте 21-30 лет с 69 процентов до 20,2 процентов в 2018 году.