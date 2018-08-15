В Башкирии за полгода выявили более тысячи человек с ВИЧ

14 августа на заседании межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в РБ выступил с докладом главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Сергей Зайцев, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Динамика возрастной вовлеченности в эпидемиологический процесс при ВИЧ-инфекции с 2000 года отражает рост инфицирования в возрасте 31-40 лет - с 22,3 процентов в 2000 году, до 44,03 процентов в 2018 году; снижение количества зараженных в возрасте 21-30 лет с 69 процентов до 20,2 процентов в 2018 году.
За первое полугодие 2018 года в республике зарегистрировано 1299 новых случаев ВИЧ-инфекции (за аналогичный период в прошлом году – 1 418 случая). Специалисты при этом утверждают, что показатель заболеваемости населения составил на 8,3 процента ниже уровня 2017 года.
В текущем году из известных путей передачи доля полового пути заражения составляла 76,88%, парентерального – 20,85%, вертикального – 2,26%.