В Уфу на празднования столетия республики приедет Рустам Минниханов

Наша республика отметит вековой юбилей вместе с соседней республикой. 17 и 18 апреля пройдут «Дни Республики Татарстан в Республике Башкортостан».
Вместе с врио главы республики Радием Хабировым Рустам Минниханов посетят в Уфе несколько промышленных предприятий, технопарки Уфимского государственного нефтяного технического университета и Уфимского государственного авиационного технического университета.
В программе рабочих визитов - посещение бизнес-форума «Татарстан – Башкортостан», на которой планируется обсудить вопросы взаимодействия и развития здравоохранения, образования, сельского хозяйства, энергетики, нефтяной промышленности.
Культурная составляющая будет посвящена посещению Концерту мастеров искусства в Уфе. На нем также выступят популярные артисты из Казани.
Кроме того, 17 апреля Минниханов лично примет участие в торжественной церемонии открытия народному татарскому поэту Габдулле Тукаю. Памятник, напомним, будет установлен на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур».
В обширной программе празднований также запланированы концерты, соревнования по национальной борьбе «корэш», матчи по футболу и волейболу между командами республик Татарстан и Башкортостан.
Самым ожидаемым событием в рамках празднования 100-летия Башкирской АССР станет хоккейный матч с участием звезд-ветеранов национальных команд Татарстана и Башкортостана.