В Правительстве Башкортостана обсудили подготовку к 100-летию Мустая Карима

По словам министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой, подготовка к юбилею Мустая Карима началась в 2017 году, и часть мероприятий уже реализована. Так, в двух театрах республики, Стерлитамакском башкирском театре и Сибайском государственном башкирском театре имени Арслана Мубарякова, прошли премьеры спектаклей по произведениям Мустая Карима. В течение следующего года постановки будут осуществлены в театрах по всей республике. Также запланированы российские гастроли Национального молодежного театра имени Мустая Карима и юбилейные гастроли Башкирского государственного академического театра драмы со спектаклями по произведениям народного поэта Башкортостана. Кроме того, в настоящее время проходят съёмки двух кинофильмов по повестям Мустая Карима «Радость нашего дома» и «Таганок».