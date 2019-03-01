В Уфе на семилетнюю девочку упал снег – ребенка доставили в больницу

О произошедшем стало известно не сразу: женщина осмотрела дочку, та ни на что не жаловалась. Они зашли домой, и в какой-то момент ребенок сказал, что плохо себя чувствует. Женщина вызвала «скорую», которая доставила девочку в детскую клиническую больницу №17 на обследование.