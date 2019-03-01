В Уфе на семилетнюю девочку упал снег – ребенка доставили в больницу

Сегодня, 1 марта, около 13:00 на бульваре Молодежный,2 снег сошел на ребенка, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
Мама с семилетней дочкой возвращались домой. Женщина парковала автомобиль, а девочка открыла дверь и стояла возле подъезда в ожидании мамы. Именно тогда снег упал на ребенка.
О произошедшем стало известно не сразу: женщина осмотрела дочку, та ни на что не жаловалась. Они зашли домой, и в какой-то момент ребенок сказал, что плохо себя чувствует. Женщина вызвала «скорую», которая доставила девочку в детскую клиническую больницу №17 на обследование.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, в частности, откуда именно сошел снег. По предварительной информации, снежная масса упала с козырька балкона.