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В Уфе на женщину упал снег с кровли жилого дома

20 февраля 2017, 15:49
Ей пришлось обратиться в травмпункт с ушибом руки.

Сегодня, 20 февраля, в 13:20 поступила информация в службу спасения 112 о сходе снега с крыши на женщину, сообщают в пресс-службе администрации города. Снег сошел с кровли дома №19 на улице Бакалинская на мимо проходящую женщину. Пострадавшая обратилась в травмпункт с жалобами на ушиб руки.

Ответственный за очистку от снега этой территории – управляющая компания «Солнечный». Администрация города напоминает, что жильцы вправе требовать выполнение работ по содержанию многоквартирных домов от лиц или компании, которые занимаются обслуживанием общедомового имущества.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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