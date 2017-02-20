В Уфе на женщину упал снег с кровли жилого дома

Сегодня, 20 февраля, в 13:20 поступила информация в службу спасения 112 о сходе снега с крыши на женщину, сообщают в пресс-службе администрации города. Снег сошел с кровли дома №19 на улице Бакалинская на мимо проходящую женщину. Пострадавшая обратилась в травмпункт с жалобами на ушиб руки.