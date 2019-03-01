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Дело по главе Хайбуллинского района Башкирии вернули в прокуратуру

1 марта 2019, 09:22
Фото: haibulla.bashkortostan.ru
Ожидалось, что сегодня, 1 марта суд озвучит приговор.

Уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями главы Хайбуллинского района Раила Ибрагимова вновь не получило завершения. На сегодняшнем заседании суда судья вернул дело в прокуратуру.

- Якобы, глава района полностью не ознакомился с документами дела во время следствия. Я думаю, что судья перестраховывается, - сообщает с места событий общественник Буранбай Аскаров.

По решению суда прокуратура должна в течение 10 дней ознакомить обвиняемого со всеми документами, после этого будет назначено следующее заседание суда.

Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, ранее сообщал, что прокурор в ходе процесса попросил назначить подсудимому наказание в виде трех лет реального лишения свободы, а также возмещения нанесенного государству ущерба. Сегодня появилась информация, что это наказание может быть заменено реальным лишением свободы со сроком в 1 год.

Напомним, глава района осенью 2017 года попросил проложить асфальт до своего дома, но за работу не расчитался. Судебный процесс продолжается с июля 2018 года. Заседания суда по различным причинам переносились 11 раз.

Раил Ибрагимов все это время продолжает занимать пост главы администрации Хайбуллинского района и остается членом партии "Единая Россия".

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#Новости#Минзаля Аскарова#Общество
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