Дело по главе Хайбуллинского района Башкирии вернули в прокуратуру

Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, ранее сообщал, что прокурор в ходе процесса попросил назначить подсудимому наказание в виде трех лет реального лишения свободы, а также возмещения нанесенного государству ущерба. Сегодня появилась информация, что это наказание может быть заменено реальным лишением свободы со сроком в 1 год.