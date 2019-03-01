Дело по главе Хайбуллинского района Башкирии вернули в прокуратуру

Уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями главы Хайбуллинского района Раила Ибрагимова вновь не получило завершения. На сегодняшнем заседании суда судья вернул дело в прокуратуру.
- Якобы, глава района полностью не ознакомился с документами дела во время следствия. Я думаю, что судья перестраховывается, - сообщает с места событий общественник Буранбай Аскаров.
По решению суда прокуратура должна в течение 10 дней ознакомить обвиняемого со всеми документами, после этого будет назначено следующее заседание суда.
Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, ранее сообщал, что прокурор в ходе процесса попросил назначить подсудимому наказание в виде трех лет реального лишения свободы, а также возмещения нанесенного государству ущерба. Сегодня появилась информация, что это наказание может быть заменено реальным лишением свободы со сроком в 1 год.
Напомним, глава района осенью 2017 года попросил проложить асфальт до своего дома, но за работу не расчитался. Судебный процесс продолжается с июля 2018 года. Заседания суда по различным причинам переносились 11 раз.
Раил Ибрагимов все это время продолжает занимать пост главы администрации Хайбуллинского района и остается членом партии "Единая Россия".