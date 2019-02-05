В Башкирии правосудие отложили из-за оперативки в правительстве?

Вчера, 4 февраля, в Зилаирском межрайонном суде должно было состояться слушание дела в отношении главы администрации Хайбуллинского района Раила Ибрагимова. Но заседание было перенесено на 13 февраля. Медиакорсеть выясняла причину.
Слушание дела было назначено на 14.30. Но именно в это время врио главы Башкирии Радий Хабиров проводил еженедельное оперативное совещание правительства, на котором должен был присутствовать и глава администрации Хайбуллинского района (удаленно).
Получилось, что оперативное совещание правительства сорвало планы суда по свершению акта правосудия. Ведь у Раила Ибрагимова появилось основание по уважительной причине не прийти на заседание суда.
Напомним, его обвинили в злоупотреблении полномочий, осенью 2017 года он попросил уложить асфальт до его дома, но за работу не рассчитался. Судебный процесс тянется с июля 2018 года, заседание переносится уже в восьмой раз.
Позже на официальном сайте суда появилась другая причина переноса слушания дела - неявка прокурора по причине болезни.