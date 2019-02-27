В Башкирии прокурор запросил для главы района наказание в виде 3 лет лишения свободы

Накануне, 26 февраля, в Хайбуллинском районе состоялось очередное заседание по уголовному делу о злоупотреблениях действующего главы района Раила Ибрагимова.
Как сообщил Медиакорсети источник знакомый с ситуацией, прокурор в ходе процесса попросил назначить подсудимому наказание в виде трех лет реального лишения свободы, а также возмещения нанесенного государству ущерба.
Следующее заседание должно состояться 1 марта. Ожидается, что на нем может быть зачитан приговор.
Напомним, подсудимого чиновника обвинили в злоупотреблении полномочий, осенью 2017 года он попросил уложить асфальт до его дома, но за работу не рассчитался. Судебный процесс тянется с июля 2018 года.
Медиакорсеть следит за развитием событий.