Чёрная жемчужина: ТрансТехСервис открыл второй в Уфе автосалон Mazda

Накануне в Уфе был открыт второй по счёту автосалон Mazda. Автоцентр расположился в микрорайоне Сипайлово (Жукова, 16), что позволит холдингу «ТранТехСервис» (ТТС) удовлетворить потребности жителей северной части Уфы, почему-то до этого обделённых вниманием автодилеров.
Само открытие автосалона прошло с подобающим такому случаю размахом. Поприветствовать гостей в Уфу специально приехали глава ТТС Вячеслав Зубарев и генеральный директор «Мазда Мотор Рус» Йорг Шрайбер, за последнего компании ТТС хочется сказать отдельное спасибо, так как пообщаться со столь авторитетным автомобильным экспертом удаётся очень редко.
Стоит отметить, что господин Шрайбер пользовался у гостей большим спросом, кто-то просто просил сфотографироваться, а те, кто по смелее, попытались выведать у него информацию о предстоящих новинках. Мы тоже не остались в стороне и поговорили о новой Mazda 3, старт продаж которой ждут не только автолюбители, но автомобильные эксперты.
По словам Йорга Шрайбера, новинку на российском рынке стоит ждать уже в середине этого года, а вот на вопрос о цене Шрайбер отвечать не стал, отметив лишь, что стоить она будет больше, чем предыдущая версия, шутливо добавив: «стоить будет меньше той суммы, на которую выглядит».
Напомним, Mazda 3 четвёртого поколения была представлена в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, самым ожидаемым новшеством стал подключаемый полный привод и новый двигатель Skyactiv-X с увеличенной силой сжатия.
Возвращаясь к самому автосалону, скажем, что и внешне, и внутри он напоминает большую чёрную жемчужину, чего удалось добиться благодаря использованию глубокого чёрного цвета, который последнее время преобладает в дизайне бренда.
Автоцентр получился достаточно просторным, с современным сервисом, в котором одновременно могут обслуживаться до 12 автомобилей. Естественно, тут будут предлагаться все услуги, так или иначе связанные с автомобилями, от тест-драйвов и до кредитования и сервисного обслуживания с продажей оригинальных запчастей и аксессуаров.
- Уфа не маленький город, и ехать от нашего первого салона Mazda (находится на улице Рубежная, 182) до северной части города не близко, поэтому мы решили открыть второй автосалон, тем более спрос есть. Планируем что это позволит нам продавать до 455 автомобилей бренда в год, - объяснил выбор места глава для нового автосалона ТТС Вячеслав Зубарев.