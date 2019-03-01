Чёрная жемчужина: ТрансТехСервис открыл второй в Уфе автосалон Mazda

По словам Йорга Шрайбера, новинку на российском рынке стоит ждать уже в середине этого года, а вот на вопрос о цене Шрайбер отвечать не стал, отметив лишь, что стоить она будет больше, чем предыдущая версия, шутливо добавив: «стоить будет меньше той суммы, на которую выглядит».