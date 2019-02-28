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В Уфе мастер ЖЭУ пойдет под суд за нечищенную от снега кровлю

28 февраля 2019, 13:13
Фото: Mkset.ru
Уфимка получила черепно-мозговую травму и потеряла сознание от упавшей с крыши наледи.

Мастер ЖЭУ № 78 ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В декабре 2018 года на потерпевшую, проходившую мимо дома № 19 по улице Победы, с крыши пятиэтажки упала снежная глыба. Женщина получила черепно-мозговую травму и потеряла сознание.

В больнице установили, что пострадавшей причинён тяжкий вред здоровью.

Причиной произошедшего стало ненадлежащее выполнение обязанности по содержанию общедомового имущества мастером ЖЭУ № 78 ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», которая не организовала своевременную очистку кровли от наледи.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления, в ближайшее время уголовное дело направят в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения.

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