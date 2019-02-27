Судебные заседания по делу о пытках в полиции Башкирии будут идти каждый вторник

Как рассказал глава регионального отделения Комитета против пыток Евгений Литвинов, в течение дня был завершен начатый в прошлом заседании допрос Венера, допрошена его супруга, которая рассказала суду о том, как 10 ноября 2016 года Венер вышел из дома утром и пропал.
По ее словам, уже вечером ей дали понять, что муж находится в отделении полиции. Женщина сразу начала звонить по горячей линии, но никакого результата это не принесло.
Супруга Венера рассказала суду, что только на следующий день он попал домой.
- Он был избитым и изможденным в практически обездвиженном состоянии с многочисленными точечными ожогами на руках и ногах. Венер рассказал супруге о том, что его весь день пытали сотрудники уголовного розыска Нефтекамска, пытаясь сначала добиться признания вины в краже телефона, а затем в похищении женщины. Под конец изуверств, Венер уже готов был написать явку с повинной, но не смог это сделать по одной простой причине, что у него к тому моменту уже не двигались руки, - пишет Литвинов.
Кроме того, женщина рассказала суду, что после встречи с избитым супругом, 14 ноября 2016 года на личную беседу ее пригласил начальник ОМВД по Нефтекамску, где тот попытался обсудить произошедшее, постараться "прийти к компромиссу", чтобы "ни одна из сторон" не была в итоге привлечена к ответственности.
- Супруга Венера сообщила, что этот разговор был записан на диктофон и стороной обвинения было предложено исследовать эту запись в суде. Сторона защиты выступила против, а государственный обвинитель поддержал данное ходатайство. Суд, выслушав мнения сторон, решил отложить вопрос исследования данной аудиозаписи, пока не будут исследованы другие доказательства, которые уже имеются в деле.
Отметим, что все заседания теперь будут идти в течение всего марта каждый вторник в 10.00.
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