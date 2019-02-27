Судебные заседания по делу о пытках в полиции Башкирии будут идти каждый вторник

- Он был избитым и изможденным в практически обездвиженном состоянии с многочисленными точечными ожогами на руках и ногах. Венер рассказал супруге о том, что его весь день пытали сотрудники уголовного розыска Нефтекамска, пытаясь сначала добиться признания вины в краже телефона, а затем в похищении женщины. Под конец изуверств, Венер уже готов был написать явку с повинной, но не смог это сделать по одной простой причине, что у него к тому моменту уже не двигались руки, - пишет Литвинов.