В Башкирии возобновилось следствие по делу о пытках в полиции

Во второй раз возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по факту пыток в благовещенском отделе полиции 18-летнего Кирилла Тиунова. Об этом Медиакорсети сообщили в Комитете против пыток.
По словам Кирилла Тиунова, его били электрошокером и избивали на протяжении нескольких часов. Несмотря на то, что расследование длится почти год, в деле до сих пор нет подозреваемых, а многие следственные действия до сих пор не проведены.
Напомним, 24 января 2018 года житель Благовещенска Кирилл Тиунов обратился за юридической помощью в Комитет против пыток. Как рассказал Кирилл, 22 июля прошлого года он праздновал свой день рождения с семьей и друзьями. Ближе к ночи он отправился с товарищами прогуляться по Благовещенску. В одном из дворов он подошел к компании людей, распивающих на детской площадке спиртные напитки.
– В этой компании был мужчина и несколько женщин с детьми. Я попросил у мужчины закурить, однако он отказал мне в грубой форме. Я не успел ничего ответить, так как с ним начал ругаться мой товарищ, – вспоминает Тиунов.
После этого, по словам Кирилла, началась потасовка, в которой принимали участие и женщины.
Покинув место инцидента, Кирилл и его друг убежали в сторону своих домов. По дороге их задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел МВД по Благовещенскому району. Перед этим полицейские отвезли молодых людей на детскую площадку, где их опознала одна из женщин, принимавших участие в потасовке.
Как рассказал Кирилл, сначала двое полицейских избили его ногами в коридоре отдела полиции, потом экзекуция продолжилась в учебном классе.
- Ко мне подошел полицейский, приказал встать, ударил кулаком по лицу и сказал, что я избил его родственницу. Потом он еще раз ударил меня по лицу, схватил за шею и подтащил к мусорному ведру. Он несколько раз приближал мою голову к ведру, говоря при этом «по беспределу опущу», - такие показания дал Кирилл.
По словам парня, параллельно с избиением сотрудники полиции пытали его электрошокером, в итоге вынудив подписать объяснения, в которых он признается в избиении женщины и ребенка на детской площадке.
Как вспоминает Кирилл, из отдела полиции он вышел около пяти утра. Неподалеку стояла группа парней, многих из которых он знал в лицо и по имени. Кирилл рассказал, что его только что избили в отделе полиции. Один из парней предложил ему отойти немного в сторону, а потом без лишних лов также начал наносить Кириллу удары со всех сторон. Его повалили на землю и продолжили бить ногами по всему телу, пока молодой человек не потерял сознание.
Спустя некоторое время Кирилла подобрал участковый уполномоченный полиции и отвел в отдел полиции. Через некоторое время его отпустили домой. Подробности этой встречи Кирилл уже плохо помнит, так как окончательно пришел в себя лишь вечером в больнице.
Согласно заключению эксперта, у Кирилла Тиунова были зафиксированы многочисленные травмы и телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы и ссадины лица, грудной клетки, конечностей, спины и поясничной области.
25 июля 2017 года мать Кирилла обратилась с сообщением о преступлении в Следственный комитет. Спустя полгода, 17 января 2018 года, следователь Бирского межрайонного следственного отдела следкома Дмитрий Никифоров возбудил уголовное дело превышении должностных полномочий с применением насилия.
За время предварительного следствия был допрошен ряд свидетелей, в том числе, несколько сотрудников полиции, а также проведены три очные ставки с участием потерпевшего и трех полицейских, в ходе которых Тиунов опознал двоих своих обидчиков. Несмотря на это, в деле так и не появилось даже подозреваемых.
Более того, 17 августа этого года следователь Ильдар Латыпов прекратил это уголовное дело, однако 30 августа это решение было признано незаконным в республиканском следственном управлении – дело было возвращено для дополнительного расследования, а следователю даны указания о проведении конкретных следственных действий: осмотра места происшествия с участием Кирилла Тиунова, допроса судебно-медицинского эксперта и получения детализации звонков.
10 октября, не проведя ни одного из указанных руководством действий, следователь Латыпов во второй раз прекратил уголовное дело.
16 ноября 2018 года юрист Комитета против пыток Данил Чендемеров обратился в региональный СУСК с обращением о несогласии с прекращением уголовного дела.
В итоге заместитель руководителя отдела процессуального контроля следкома по РБ Альберт Гумеров уведомил правозащитников о том, что постановление о прекращении уголовного дела отменено, по делу организовано дополнительное расследование.
Медиакорсеть следит за ситуацией.