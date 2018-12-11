В Башкирии возобновилось следствие по делу о пытках в полиции

Как вспоминает Кирилл, из отдела полиции он вышел около пяти утра. Неподалеку стояла группа парней, многих из которых он знал в лицо и по имени. Кирилл рассказал, что его только что избили в отделе полиции. Один из парней предложил ему отойти немного в сторону, а потом без лишних лов также начал наносить Кириллу удары со всех сторон. Его повалили на землю и продолжили бить ногами по всему телу, пока молодой человек не потерял сознание.