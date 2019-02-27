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Радий Хабиров подписал указ о проведении Всемирного курултая башкир

27 февраля 2019, 09:00
Фото: bashnews
Все расходы, связанные с проведением мероприятия, берет на себя правительство республики.

Радий Хабиров подписал Указ о подготовке и проведении в июне 2019 года V Всемирного курултая башкир.

Как сообщается на сайте главы региона, документ подписан в целях содействия укреплению межнационального мира и согласия, сохранению и развитию духовной культуры башкирского народа, поддержке соотечественников, проживающих за пределами республики. С инициативой проведения конгресса выступил исполнительный комитет Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир».

Теперь оргкомитету совместно с исполкомом союза «Всемирный курултай башкир» и советом Региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» поручено до 1 апреля 2019 года разработать и утвердить соответствующий план подготовки к этому событию.

Все расходы, связанные с проведением мероприятия, берет на себя правительство республики.

Известно, что первый день съезда будет посвящен проблемам национального образования, семьи, демографии, сохранения башкирского языка, печати, предпринимательства, туризма.

По выборам делегатов на съезд определена следующая формула: по республике на 4 тыс человек – один делегат, из регионов Российской Федерации и зарубежных стран на 3 тыс человек — один делегат. Из них на выборах 30% должна представлять активная молодежь. По отбору кандидатов есть жесткие критерии, этот документ будет направлен в местные курултаи, уточняет Башинформ.

Второй день съезда пройдет у будущего геопарка, горы Торатау, где запланирован Большой Уральский сабантуй.

Напомним, ранее Радий Хабиров также подписал указ о съезде «Собора русских Башкортостана». Он пройдет уже в апреле.

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#Новости#Надежда Валитова#Политика
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