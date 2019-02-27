Радий Хабиров подписал указ о проведении Всемирного курултая башкир

По выборам делегатов на съезд определена следующая формула: по республике на 4 тыс человек – один делегат, из регионов Российской Федерации и зарубежных стран на 3 тыс человек — один делегат. Из них на выборах 30% должна представлять активная молодежь. По отбору кандидатов есть жесткие критерии, этот документ будет направлен в местные курултаи, уточняет Башинформ.