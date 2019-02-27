В Башкирии пройдет съезд «Собора русских Башкортостана»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал Указ о подготовке и проведении в апреле 2019 года V съезда Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана», сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Съезд окажет содействие укреплению межнационального мира и согласия, сохранению и развитию духовной культуры русских, проживающих в республике. Утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению съезда.
Оргкомитету совместно с исполкомом региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» и советом Региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» поручено до 11 марта 2019 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий.