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В Башкирии пройдет съезд «Собора русских Башкортостана»

27 февраля 2019, 07:11
Фото: Пресс-служба главы Башкирии
Об этом подписал указ врио главы республики Радий Хабиров.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал Указ о подготовке и проведении в апреле 2019 года V съезда Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана», сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Съезд окажет содействие укреплению межнационального мира и согласия, сохранению и развитию духовной культуры русских, проживающих в республике. Утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению съезда.

Оргкомитету совместно с исполкомом региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» и советом Региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» поручено до 11 марта 2019 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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