Всемирный Курултай башкир пригрозил шоумену Руслану Белому Генпрокуратурой

- Не хочу сейчас разрушить вашего героя, но не знаю, задумывались вы об этом или нет: по факту же он бандит. Я имею в виду, что он разбойник. Да, он поднял восстание против существующей власти, против Екатерины II, правление которой считается вообще расцветом российской империи. Это она Крым присоединила, благодаря ей, блин, он исторически наш, – заявил Руслан Белый. – Может, мы просто не будем так быстро ставить героям памятники? Может быть, посмотрим, как они существуют при разных политических строях? Вот смотрите, например, Пушкин. Он при российской империи был герой? Герой. В советское время герой? Герой. Все, достоин памятника.