На реконструкцию театра кукол в Уфе выделят 31,5 млн рублей

Напомним, здание театра было построено в 1976 году. По информации «КоммерсантЪ-Башкортостан», в 2014 году Министерство культуры республики включало проект реконструкции театра в план развития государственно-частного партнерства. Ранее существовал проект реконструкции и возведения пристроя, стилизованного в форме гигантского кита из сказки "Конек-Горбунок".