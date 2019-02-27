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На реконструкцию театра кукол в Уфе выделят 31,5 млн рублей

27 февраля 2019, 07:46
Фото: teatrkukol-ufa.ru
Правительство Башкирии внесло в Республиканскую адресную инвестиционную программу затраты на реконструкцию театра кукол в Уфе.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что по поводу реконструкции здания театра кукол в Уфе принято принципиальное решение.

В театре планируется ремонт и строительство пристроя для оборудования малого зала, кафе и музея кукол.

Напомним, здание театра было построено в 1976 году. По информации «КоммерсантЪ-Башкортостан», в 2014 году Министерство культуры республики включало проект реконструкции театра в план развития государственно-частного партнерства. Ранее существовал проект реконструкции и возведения пристроя, стилизованного в форме гигантского кита из сказки "Конек-Горбунок".

На условиях концессии планировалось ввести трехэтажный объект площадью 13,9 тыс. кв. м, с двумя подземными этажами, зрительными залами на 450 и 300 мест, гостиницей, паркингом, многофункциональным залом для проведения выставок, конференций, мастер-классов, а также прилегающей к театру площадью.

О том, как будет выглядеть будущий пристрой теперь, пока точной информации нет.

#Новости#Театр#Андрей Королев#Город
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