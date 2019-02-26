ВКонтакте и BOOM поддержат молодых музыкантов

«ВКонтакте объединяет артистов и слушателей c 2007 года. Сегодня VK и BOOM — это не только самые популярные музыкальные сервисы в стране, но и главные платформы для начинающих исполнителей. Каждый год тысячи музыкантов распространяют свои треки: теперь мы поможем им не только найти аудиторию, но и связаться с лейблами и дистрибьюторами».