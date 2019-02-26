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ВКонтакте и BOOM поддержат молодых музыкантов

26 февраля 2019, 14:45
Фото: Вконтакте
Запущена специальная платформа.

ВКонтакте и BOOM запустили платформу для поддержки независимых музыкантов — vk.com/ugcform. Через специальное приложение в VK пользователи смогут в ускоренном режиме связаться с лейблами — для этого необходимо заполнить информацию о себе и прикрепить лучшие треки.

Если музыка независимых исполнителей заинтересует музыкальные лейблы, пользователям останется только предоставить нужные документы и подписать контракт, чтобы получить карточку артиста и начать монетизировать своё творчество.

ВКонтакте развивает экосистему для музыкантов и других авторов контента. В социальной сети у исполнителей есть возможность загружать свои треки и создавать плейлисты, проводить прямые трансляции концертов, общаться с фанатами в пабликах и на страницах мероприятий, продвигать своё творчество с помощью рекламных инструментов.

Роман Богаутов, руководитель продвижения музыкального сервиса ВКонтакте:

«ВКонтакте объединяет артистов и слушателей c 2007 года. Сегодня VK и BOOM — это не только самые популярные музыкальные сервисы в стране, но и главные платформы для начинающих исполнителей. Каждый год тысячи музыкантов распространяют свои треки: теперь мы поможем им не только найти аудиторию, но и связаться с лейблами и дистрибьюторами».

В социальной сети регулярно проходят премьеры синглов и альбомов российских и зарубежных исполнителей. ВКонтакте и United Media Agency подписали партнёрские соглашения с лидирующими правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network, Believe Digital, The Orchard, Первое Музыкальное Издательство, Национальное Музыкальное Издательство и многими другими.

В феврале ВКонтакте и BOOM запустили конкурс для начинающих исполнителей хип-хопа, рока, поп-музыки и EDM. Победители подпишут контракт с лейблом StartUp Music и получат поддержку в продвижении своей музыки в соцсети.

В прошлом году количество активных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах ВКонтакте, Одноклассники и мобильном приложении BOOM превысило 2 миллиона.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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