ВКонтакте выплатит 2 миллиона рублей авторам лучших сервисов на платформе VK Apps

ВКонтакте завершился конкурс сервисов, созданных на платформе VK Apps. На победу претендовали 55 приложений. Общий призовой фонд состязания составил 2 миллиона рублей.
Представить на конкурс своё приложение участники могли с 25 октября по 31 января. Принимались заявки от любых сервисов: независимо от того, когда они были созданы и кем — самостоятельным разработчиком или организацией. Главное, чтобы проект был высокого качества и соответствовал правилам ВКонтакте. Все условия конкурса, а также техническую документацию можно найти на сайте(vk.com/vkapps_contest).
В течение недели Команда ВКонтакте тестировала и оценивала сервисы. Учитывались оригинальность и востребованность идеи, продуманность сервиса, его техническая реализация и дизайн. Одновременно с жюри свой выбор делали пользователи ВКонтакте и читатели Inc.Russia — они могли отдать голос любому количеству участников, но только по одному разу.
Победители каждой номинации получат по 300 тысяч рублей, а участники, занявшие вторые места, — сертификаты на рекламу на 100 тысяч рублей.
Лучшими сервисами были признаны:
Номинация E-commerce — лучший сервис для продажи товаров или заказа услуг.
Номинация Location Based Services — лучший сервис, основанный на геопозиции пользователя.
Номинация «Информационный» — лучший справочный или развлекательный сервис.
Номинация «Лучшее техническое решение» — самое интересное применение технологий ВКонтакте при создании сервиса.
Номинация «Выбор пользователей» — лучший сервис по мнению пользователей ВКонтакте и читателей Inc.Russia.
Антон Циварев, руководитель платформы для разработчиков:
«Платформе VK Apps ещё не исполнилось и полугода, а на ней уже появились более 1500 приложений. Свыше 30 из них уже успели пройти нашу проверку и попали в каталог сервисов. Остальные доступны только по прямым ссылкам, но и среди них есть немало проектов, заслуживающих внимания пользователей. Конкурс сервисов стал началом новой традиции — он будет проводиться ежегодно и, мы уверены, вдохновит разработчиков на создание тысяч полезных приложений».
Платформа VK Apps была запущена в августе этого года. Она позволяет использовать дополнительные сервисы внутри ВКонтакте, с помощью которых можно удобно решать повседневные задачи без установки новых приложений. В отличие от сторонних сервисов, в VK Apps пользователю не нужно указывать номер телефона или почту — эта информация уже есть в личном профиле, достаточно только разрешить к ней доступ. При этом имя и фамилия, которые указаны публично, будут добавлены автоматически. Не потребуется вводить и данные банковской карты — можно моментально оплатить заказ с помощью VK Pay.