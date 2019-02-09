ВКонтакте выплатит 2 миллиона рублей авторам лучших сервисов на платформе VK Apps

Платформа VK Apps была запущена в августе этого года. Она позволяет использовать дополнительные сервисы внутри ВКонтакте, с помощью которых можно удобно решать повседневные задачи без установки новых приложений. В отличие от сторонних сервисов, в VK Apps пользователю не нужно указывать номер телефона или почту — эта информация уже есть в личном профиле, достаточно только разрешить к ней доступ. При этом имя и фамилия, которые указаны публично, будут добавлены автоматически. Не потребуется вводить и данные банковской карты — можно моментально оплатить заказ с помощью VK Pay.