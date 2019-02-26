В правительство Башкирии подали уведомление о новом митинге в Сибае

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что общественница Рамиля Саитова подала в приемную правительства Башкирии уведомление о проведении митинга граждан в Сибае, а также о сборе подписей за введение в городе режима чрезвычайной ситуации. Информация об этом была опубликована Рамилей и стала стремительно распространяться по соцсетям.
По уточненным данным, уведомление было подано вчера, 25 февраля, в 9 часов 02 минуты. Митинг, о котором общественница уведомляет власти, намечен на 13 марта. Время его проведения с 18.30 до 21.30. Место проведения – город Сибай, улица Ленина, 7 (площадь перед городским Домом молодежи). Рамиля заявила об участии в митинге 550 человек.
Напомним, источником экологических проблем является выделение диоксида серы из недр Сибайского карьера вследствие окисления горнорудных пород, которое началось, как минимум, в ноябре прошлого года. Это событие, а точнее, его последствия сделали небольшой башкирский город Сибай известным на весь мир. В Сибае за минувшие месяцы побывали журналисты большинства крупных российских и зарубежных редакций.
250 детей из зоны «500» ранее отправились на отдых и лечение в санаторий в Евпаторию по приглашению главы Крыма Сергея Аксенова. Когда они вернутся, в Крым следом должны отправиться еще 250 маленьких сибайцев. Еще часть детей и пожилые жители опасной зоны получили бесплатные путевки в санатории Башкирии.
Массовый митинг прошел в Сибае в середине декабря, с тех пор больше столь активных форм протеста местного населения в городе не было.
Эксперты связывают это с вмешательством в ситуацию региональных властей, теперь в соцсетях и местных СМИ регулярно публикуются результаты замеров, горожан информируют о ходе работ по ликвидации ЧП на карьере. Однако пока серьезного эффекта эти усилия не дали.
Превышение ПДК диоксида серы фиксируется в городе довольно регулярно. Так, например, сегодня после замеров в полдень были выявлены превышения в 20 и более раз в двух контрольных точках в зоне «500» (в радиусе 500 метров от карьера). Их жителям предложили переехать в пункты временного размещения. Известно, что предложением воспользовались, как минимум, два человека.
Затем, уже в новом году, приехавшим в Сибай активистам удалось записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Позднее одного из организаторов этого события мэр Сибая публично назвал «козлом» и «экскрементом». Извинения за него потом принес врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Более поздние попытки провести митинги в городе были успешно нейтрализованы властями под предлогом того, что место митинга в заявленный день будет занято другим мероприятием. Попытку активистов встретиться с главой УГМК-холдинга также удалось утихомирить обещанием пригласить их на специальную встречу с ним.
Медиакорсеть следит за ситуацией.