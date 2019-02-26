В правительство Башкирии подали уведомление о новом митинге в Сибае

Превышение ПДК диоксида серы фиксируется в городе довольно регулярно. Так, например, сегодня после замеров в полдень были выявлены превышения в 20 и более раз в двух контрольных точках в зоне «500» (в радиусе 500 метров от карьера). Их жителям предложили переехать в пункты временного размещения. Известно, что предложением воспользовались, как минимум, два человека.