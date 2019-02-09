В Уфе в честь дня науки вручили гранты молодым ученым

- По спектру изменений молекул мы сможем определить, что через десять лет может произойти с человеком. Это освободит наши больницы от тяжелобольных пациентов. К сожалению, не удастся устранить заболеваемость и смертность полностью, но на 30-40 процентов число случаев сократится, - уверен автор разработки. -. Сейчас на примере этих молекул - микро-РНК - уже разрабатываются терапевтические препараты, например, меровирсен. Лекарство базируется на микро-РНК-122, которая угнетает репликацию вируса гепатита С, тем самым устраняет вирус. Возможно, это поможет и в борьбе с раковыми заболеваниями: одной из этиологических причин образования опухолей является вирус. Эти медикаменты уже проходят клиническую стадию, я думаю, через пять лет лекарства будут окончательно разработаны.