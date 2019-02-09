В Уфе в честь дня науки вручили гранты молодым ученым

Накануне, 8 февраля, в Уфе вручили гранты молодым победителям конкурса научных работ на соискание грантов Республики Башкортостан.
Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, на церемонии награждения присутствовали ректоры уфимских вузов, директора институтов и руководство Академии наук. На конкурс в целом было подано 172 заявки, победителями названы авторы 29 работ.
- Я понимаю все сложности, с которыми сталкиваются молодые ученые: в плане внедрения своих достижений в практическую деятельность предприятий, организаций, учебных заведений, но это преодолимо. Мы приступаем к реализации масштабного национального проекта «Наука», общее финансирование которого превысит 4 млрд рублей. Средства будут направлены, прежде всего, на поддержку молодых ученых, - сообщил спикер парламента Константин Толкачев.
В числе нынешних грантообладателей оказались врач-нейрохирург, аспирант кафедры нейрохирургии и медицинской реабилитации Башкирского государственного медицинского университета Ильгиз Гареев. О нем более подробно рассказал Башинформ.
Ильгиз работает над очень нужным исследованием на тему «Циркулирующие микро-РНК как новые потенциальные биомаркеры для ранней диагностики и прогноза гипертензивных внутримозговых кровоизлияний у людей».
- По спектру изменений молекул мы сможем определить, что через десять лет может произойти с человеком. Это освободит наши больницы от тяжелобольных пациентов. К сожалению, не удастся устранить заболеваемость и смертность полностью, но на 30-40 процентов число случаев сократится, - уверен автор разработки. -. Сейчас на примере этих молекул - микро-РНК - уже разрабатываются терапевтические препараты, например, меровирсен. Лекарство базируется на микро-РНК-122, которая угнетает репликацию вируса гепатита С, тем самым устраняет вирус. Возможно, это поможет и в борьбе с раковыми заболеваниями: одной из этиологических причин образования опухолей является вирус. Эти медикаменты уже проходят клиническую стадию, я думаю, через пять лет лекарства будут окончательно разработаны.