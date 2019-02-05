В Башкирии пройдет Неделя науки

По всей республике с 5 по 8 февраля пройдет Недели науки: мероприятия запланированы в рамках Дня Российской науки: он отмечается 8 февраля. Участников ожидают встречи, конференции, круглые столы от ученых республики.
Одним из центральных событий станет круглый стол «Актуальные проблемы социального, межнационального и культурного развития Республики Башкортостан». Он начнется 7 февраля в 14.00 в Академии наук.
Завершится научная неделя 8 февраля: в этот день пройдет церемония вручения грантов молодым ученым в Колонном зале на ул. Пушкина, 106 и торжественное заседание в Академии наук на ул. Кирова, 15