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В Башкирии пройдет Неделя науки

5 февраля 2019, 09:01
Фото: Pixabay
Программа мероприятия рассчитана на четыре дня.

По всей республике с 5 по 8 февраля пройдет Недели науки: мероприятия запланированы в рамках Дня Российской науки: он отмечается 8 февраля. Участников ожидают встречи, конференции, круглые столы от ученых республики.

Одним из центральных событий станет круглый стол «Актуальные проблемы социального, межнационального и культурного развития Республики Башкортостан». Он начнется 7 февраля в 14.00 в Академии наук.

Завершится научная неделя 8 февраля: в этот день пройдет церемония вручения грантов молодым ученым в Колонном зале на ул. Пушкина, 106 и торжественное заседание в Академии наук на ул. Кирова, 15

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#Новости#Наука#Минобразования и науки#Виктория Куприянова#Общество
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