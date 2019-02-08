В Башкирии началось активное затопление нижних этажей Сибайского карьера

Сегодня, 8 февраля, с пяти часов утра началась активная фаза затопления Сибайкого карьера. Об этом накануне в прямом эфире Сибайского телевидения сообщили генеральный директор Сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов и технический директор предприятия Ринат Хазеев.
По их словам, активное затопление дна карьера должно было начаться еще ранним утром. Подача воды будет проводиться вначале на этажах 549 метров под карьером. Оттуда вода будет подниматься до очагов тления, которые располагаются с северной и южной сторон карьера. В обоих случаях локализовать очаги, по словам представителей предприятия, удалось за счет подачи глинопородной и заиловочной смесей, а также щелочной воды с отстойников Каманганского карьера с, причем с северной стороны его температура начала постепенно сокращаться, но с южной стороны совладать с процессом окисления оказалось сложнее.
Как пояснили представители Сибайского филиала УГОК, после консультаций со специалистами екатеринбургского института «Уралмеханобр», было принято решение проводить затопление именно таким способом, двигаясь снизу к очагам окисления. Если подавать воду через пробуренные скважины сверху, это может повлечь выброс пара с диоксидом серы.
Помимо этих разъяснений, представители комбината дал ответы еще на многие вопросы горожан. Например, о том, почему в определенные часы жители Сибая ощущают содрогание земли. По словам руководителей предприятия, по окончании рабочей смены, примерно в 19.15 проводятся технологические взрывы в шахтах, которые облегчают дальнейшие их разработки. При этом спикеры усомнились, что горожане могут ощущать последствия взрывов, хотя сибайцы в своих сообщениях указывали, что ощущали содрогание земли как раз примерно в 19.10.
- Мы будем постоянно мониторить ситуацию с затоплением в карьере, чтобы избежать осложнений, - заверили участники прямого эфира. – Затопление займет 40-50 дней и вполне возможно, что оно продлится дольше 20 марта.
Сибайцы также попросили публиковать результаты тепловизионной съемки поверхности карьера. До сих пор в открытом доступе их не было, хотя, по словам руководителей Сибайского филиала УГОК, снимки ежедневно передавались е единую диспетчерскую службу Сибая.
Напомним, с 1 февраля, по данным представителей комбината, в шахте под карьером велись подготовительные работы к активному затоплению: пространство под землей подтапливалось частично, одновременно проверяли прочность перемычек, преграждающих путь воде в другие шахты. Процесс окисления руды в Сибайском карьере впервые был замечен в середине ноября. С тех пор превышение ПДК диоксида серы уже несколько раз достигало значений в 25 и 37 раз. Сегодня, 8 февраля, превышения пДК в городе с утра пока не отмечалось.
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