В Башкирии началось активное затопление нижних этажей Сибайского карьера

По их словам, активное затопление дна карьера должно было начаться еще ранним утром. Подача воды будет проводиться вначале на этажах 549 метров под карьером. Оттуда вода будет подниматься до очагов тления, которые располагаются с северной и южной сторон карьера. В обоих случаях локализовать очаги, по словам представителей предприятия, удалось за счет подачи глинопородной и заиловочной смесей, а также щелочной воды с отстойников Каманганского карьера с, причем с северной стороны его температура начала постепенно сокращаться, но с южной стороны совладать с процессом окисления оказалось сложнее.