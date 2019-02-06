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Радий Хабиров сравнил бизнес со «священной коровой»

6 февраля 2019, 05:59
Фото: glavarb.ru
5 февраля в Уфе прошла встреча врио главы Башкирии с предпринимателями.

Вчера, 5 февраля, врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с предпринимателями республики. Встреча прошла в формате «Бизнес-клуб», сообщили в пресс-службе главы региона.

Во встрече участвовали руководители инжиниринговых, внедренческих, девелоперских компаний, разработчики программного обеспечения, беспилотных летательных аппаратов, производители медиа-контента.

В ходе общения с предпринимателями Радий Хабиров сравнил бизнес со «священной коровой».

- Одна из форм нашей поддержки – это создание для начала просто дружественной атмосферы, чтобы бизнес чувствовал себя хорошо, чтобы мы уважительно к нему относились, как к священной корове, - сказал Радий Хабиров. - Чтобы мы его поддерживали, холили и лелеяли. А вам было в удовольствие здесь развиваться.

- Мы не скрываем того факта, что на протяжении ряда лет республика испытывает некое снижение инвестиционной активности, - отметил глава региона. - Этому есть много объяснений, в том числе объективные предпосылки. Но тем не менее, когда мы смотрим на ряд крупных регионов – Московскую область, Татарстан, Свердловскую, Челябинскую область, то видим, что у коллег всё идёт ровно. Поэтому мы сейчас очень активно над этим работаем.

В ходе беседы предприниматели поделились с Радием Хабировым своими планами, а также предложениями и пожеланиями по поддержке предпринимательства в регионе.

- В частности, они отметили необходимость создания современного IT-парка, внесения изменений в условия проведения тендеров для поддержки местных разработчиков программного обеспечения, а также важность более тесного взаимодействия с государственными органами, - сообщили в пресс-службе главы региона. - Ряд озвученных инициатив Радий Хабиров предложил проработать и обсудить в рамках «Инвестчаса».

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