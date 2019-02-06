Радий Хабиров сравнил бизнес со «священной коровой»

- Мы не скрываем того факта, что на протяжении ряда лет республика испытывает некое снижение инвестиционной активности, - отметил глава региона. - Этому есть много объяснений, в том числе объективные предпосылки. Но тем не менее, когда мы смотрим на ряд крупных регионов – Московскую область, Татарстан, Свердловскую, Челябинскую область, то видим, что у коллег всё идёт ровно. Поэтому мы сейчас очень активно над этим работаем.