В Башкирии замглавы администрации района три года скрывал доходы от своего бизнеса

В Мелеузовском районе заместитель главы муниципалитета – начальник управления сельского хозяйства одновременно владел собственным бизнесом и на протяжении трех лет скрывал доходы от него, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Вопреки закону, чиновник также не направил руководству уведомление о возможном конфликте интересов с агрофирмой.
Прокуратура внесла представление с требованием уволить должностное лицо в связи с утратой доверия, после чего заместитель главы администрации уволился с должности по собственному желанию.