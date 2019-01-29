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В Башкирии замглавы администрации района три года скрывал доходы от своего бизнеса

29 января 2019, 11:04
Фото: Прокуратура Башкирии
Прокуратура внесла представление с требованием уволить должностное лицо, но он ушел сам.

В Мелеузовском районе заместитель главы муниципалитета – начальник управления сельского хозяйства одновременно владел собственным бизнесом и на протяжении трех лет скрывал доходы от него, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Вопреки закону, чиновник также не направил руководству уведомление о возможном конфликте интересов с агрофирмой.

Прокуратура внесла представление с требованием уволить должностное лицо в связи с утратой доверия, после чего заместитель главы администрации уволился с должности по собственному желанию.

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