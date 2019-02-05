В Уфе следователи устанавливают причины смерти новорожденного ребенка

Сегодня, 5 февраля, стало известно, что в Уфе следком возбудил уголовное дело по факту скоропостижной смерти новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как следует из материалов проверки, малыш в возрасте одного месяца был обнаружен мертвым в квартире одного из домов в Орджоникидзевском районе Уфы. Ребенок скончался 2 февраля.
По факту его смерти после доследственной проверки возбуждено уголовное дело по поводу причинения смерти по неосторожности. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, истребована медицинская документация, допрашиваются свидетели, выясняется какие медицинские и иные мероприятия проводились с новорожденным.
Расследование уголовного дела продолжается.