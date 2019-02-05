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В Уфе следователи устанавливают причины смерти новорожденного ребенка

5 февраля 2019, 09:27
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Малыш скончался дома вскоре после выписки из роддома.

Сегодня, 5 февраля, стало известно, что в Уфе следком возбудил уголовное дело по факту скоропостижной смерти новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из материалов проверки, малыш в возрасте одного месяца был обнаружен мертвым в квартире одного из домов в Орджоникидзевском районе Уфы. Ребенок скончался 2 февраля.

По факту его смерти после доследственной проверки возбуждено уголовное дело по поводу причинения смерти по неосторожности. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, истребована медицинская документация, допрашиваются свидетели, выясняется какие медицинские и иные мероприятия проводились с новорожденным.

Расследование уголовного дела продолжается.

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