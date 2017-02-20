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В Башкирии в перинатальном центре умер второй младенец

20 февраля 2017, 17:19
В причинах его смерти будет разбираться специальная комиссия.

В республиканском перинатальном центре умерло двое новорожденных, сообщает агентство "Башинформ". Второй случай произошел на днях: мальчик родился 16 февраля, а 18-го родителям сообщили, что он скончался. Супруги живут в Уфе, это был их первый ребенок.

По словам отца ребенка, беременность у его супруги протекала хорошо, без осложнений. По данным источника агентства в центре причиной смерти малыша стала кислородная недостаточность

- У младенца не раскрылись легкие, возможно, у матери была внутриутробная инфекция, родители ребенка эту версию опровергают. - говорится в сообщении. - В причинах смерти будет разбираться специально созданная комиссия.

Первый смертельный случай в перинатальном центре проиизошел около месяца назад, тогда мальчик был недоношенный.

Всего в перинатальном центре за три месяца родилось более 400 детей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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