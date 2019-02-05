В селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии открыли МФЦ

В данном офисе МФЦ будет представлено 285 государственных и муниципальных услуг - столько же, сколько в ближайшем селе Акъяр, куда приходилось обращаться ранее. Полный перечень услуг можно увидеть на сайте МФЦ, выбрав "Акъяр".