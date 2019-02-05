В селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии открыли МФЦ

В селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии открыли структурное подразделение РГАУ МФЦ «Мои документы». Офис МФЦ находится прямо в администрации села на улице Горького, 66.
В данном офисе МФЦ будет представлено 285 государственных и муниципальных услуг - столько же, сколько в ближайшем селе Акъяр, куда приходилось обращаться ранее. Полный перечень услуг можно увидеть на сайте МФЦ, выбрав "Акъяр".
Напомним, вчера, 4 февраля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях подытожил вопрос, связанный с ликвидацией очередей в МФЦ республики.