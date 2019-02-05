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В селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии открыли МФЦ

5 февраля 2019, 05:24
Фото: пресс-служба МФЦ РБ
Там будет представлено 285 видов услуг.

В селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии открыли структурное подразделение РГАУ МФЦ «Мои документы». Офис МФЦ находится прямо в администрации села на улице Горького, 66.

В данном офисе МФЦ будет представлено 285 государственных и муниципальных услуг - столько же, сколько в ближайшем селе Акъяр, куда приходилось обращаться ранее. Полный перечень услуг можно увидеть на сайте МФЦ, выбрав "Акъяр".

Напомним, вчера, 4 февраля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях подытожил вопрос, связанный с ликвидацией очередей в МФЦ республики.

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