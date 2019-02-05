В Башкирии сотрудника УФСИН заподозрили в служебном подлоге

По версии следствия, в начале 2017 года мужчина изготовил фиктивные справки о профилактических беседах, проведенных с осужденным, которому по приговору суда в качестве наказания было назначено 200 часов обязательных работ с отбыванием в одном из сельсоветов Ишимбайского района.