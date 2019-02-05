В Башкирии сотрудника УФСИН заподозрили в служебном подлоге

Следователи возбудили целых шесть уголовных дел в отношении 43-летнего сотрудника ишимбайского филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Башкирии, сообщили в следкоме. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге.
По версии следствия, в начале 2017 года мужчина изготовил фиктивные справки о профилактических беседах, проведенных с осужденным, которому по приговору суда в качестве наказания было назначено 200 часов обязательных работ с отбыванием в одном из сельсоветов Ишимбайского района.
По справкам выходило, что осужденный исправно отбыл наказание, а на самом деле тот находился в служебной командировке в Ямало-Ненецком АО.
Похожим образом сотрудник УФСИН поступил и в других случаях, он помог шестерым осужденным облегчить их наказание.
- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, изучается вся документация, связанная с его служебной деятельностью, - сообщили в следкоме.