Психолог УФСИН по Башкирии: Суицидников на «зоне» меньше, чем на воле

- Мы сразу диагностируем все личностные качества человека, оказавшегося в заключении, его эмоциональное состояние. Проводим психологические коррекционные мероприятия для того, чтобы человек, попавший в заключение, адаптировался к новым условиям. Беседа проводится с человеком в первый же день, как он оказался в условиях лишения свободы: с чем он пришел, что его в данный момент волнует и так далее. Возможно, у человека какие-то отрицательные мысли, в этом случае мы подключаем, при необходимости, других сотрудников. В общем, работа проводится очень большая в этом направлении, – говорит Ляйсан Турумтаева.