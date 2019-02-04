Вратарь Юрий Шафинский подписал контракт с ФК «Уфа»

Контракт - долгосрочный, об этом сообщается на официальном сайте ФК «Уфа» .
- Юрий Шафинский – воспитанник московского «Торпедо», - сообщили в клубе. - Свою профессиональную карьеру начинал в 2013-м году в составе столичного «Локомотива-2». Затем он вернулся в «Торпедо», где провел в молодежном первенстве полноценный сезон.
В 2015-м году Шафинский стал вратарем «Анжи», а через два сезона перебрался в «Томь», где провел 30 матчей, из которых 13 отыграл «на ноль»
Юрий Шафинский уже приехал на Кипр, где уфимская команда проводит сборы. Вчера, 3 февраля, он уже защищал ворота «Уфы». Матч закончился со счетом 1:1.