Вратарь Юрий Шафинский подписал контракт с ФК «Уфа»

- Юрий Шафинский – воспитанник московского «Торпедо», - сообщили в клубе. - Свою профессиональную карьеру начинал в 2013-м году в составе столичного «Локомотива-2». Затем он вернулся в «Торпедо», где провел в молодежном первенстве полноценный сезон.