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Вратарь Юрий Шафинский подписал контракт с ФК «Уфа»

4 февраля 2019, 04:38
Фото: fcufa.pro
Голкипер уже принял участие в сборах уфимского футбольного клуба.

Контракт - долгосрочный, об этом сообщается на официальном сайте ФК «Уфа» .

- Юрий Шафинский – воспитанник московского «Торпедо», - сообщили в клубе. - Свою профессиональную карьеру начинал в 2013-м году в составе столичного «Локомотива-2». Затем он вернулся в «Торпедо», где провел в молодежном первенстве полноценный сезон.

В 2015-м году Шафинский стал вратарем «Анжи», а через два сезона перебрался в «Томь», где провел 30 матчей, из которых 13 отыграл «на ноль»

Юрий Шафинский уже приехал на Кипр, где уфимская команда проводит сборы. Вчера, 3 февраля, он уже защищал ворота «Уфы». Матч закончился со счетом 1:1.

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