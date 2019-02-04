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В Башкирии в пожаре погиб трехлетний малыш, оставленный без присмотра

4 февраля 2019, 10:32
Фото: pixabay.com
Трагедия случилась сегодня в селе Купаево.

Сегодня, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров сообщил о трагическом случае, происшедшем сегодня утром в селе Купаево в Кушнаренковском районе Башкирии.

- Три часа назад в Кушнаренковском районе, в селе Купаево при пожаре погиб трехлетний ребенок, это четвертый погибший в пожаре ребенок с начала года, - рассказал Фарит Гумеров. - Все три пожара, в которых погибли дети, объединяет тот факт, что они были оставлены без присмотра дома одни.

Еще одной отличительной чертой ситуации с пожарами стало то, что семьи с детьми вопреки ожиданиям властей не стремятся получать бесплатные пожарные извещатели, о распространении которых было принято решение в конце прошлого года.

- Прошу глав городов и районов взять этот вопрос на контроль и раздать извещатели семьям. в которых есть маленькие дети. особенно это касается семей, стоящих на учете, - подчеркнул на оперативке врио главы Башкирии Радий Хабиров.

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