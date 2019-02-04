В Башкирии в пожаре погиб трехлетний малыш, оставленный без присмотра

- Три часа назад в Кушнаренковском районе, в селе Купаево при пожаре погиб трехлетний ребенок, это четвертый погибший в пожаре ребенок с начала года, - рассказал Фарит Гумеров. - Все три пожара, в которых погибли дети, объединяет тот факт, что они были оставлены без присмотра дома одни.